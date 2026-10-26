Galatasaray kafilesi RAMS Park'a ulaştı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaraylı oyuncuları taşıyan otobüs, kritik karşılaşma için RAMS Park'a geldi. İşte o görüntüler...