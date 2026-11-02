Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Dursun Özbek’ten Stuttgart maçı öncesi takıma ziyaret | İZLE
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Dursun Özbek’ten Stuttgart maçı öncesi takıma ziyaret | İZLE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart ile oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların son antrenmanını ziyaret etti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Önceki Video
Stuttgart maçı öncesi saha içi görüşme! Dursun Özbek ile Okan Buruk...
Stuttgart maçı öncesi saha içi görüşme! Dursun Özbek ile Okan Buruk...
Abdülkerim Bardakcı'dan antrenman öncesi samimi sohbet
Sonraki Video
Abdülkerim Bardakcı'dan antrenman öncesi samimi sohbet