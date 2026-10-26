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Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park'a hareket ediyor!
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Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park'a hareket ediyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanırken sarı-lacivertli taraftarlar derbi öncesinde stada doğru hareket etti.

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