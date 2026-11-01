Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokadı nasıl görmezsin!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu, karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı. Mücadelede Kasımpaşalı Arous'un Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Vlahovic'e attığı tokadı A Spor'da yayınlanan 90+1 programında eski hakem ve usta yorumcu Mustafa Çulcu değerlendirdi. Çulcu, "Hakem buna nasıl kırmızı vermez anlamıyorum. Bildiğin Osmanlı tokadı. Demek ki Beşiktaşlılara atılan tokatlar sayılmıyor. Bunları veremezsen hakem olamazsın" şeklinde konuştu.