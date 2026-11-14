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Italiano'dan Konyaspor maçı kararı!
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Italiano'dan Konyaspor maçı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Orkun Kökçü'nün cezası sebebiyle forma giyemeyeceği maçta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha planı belli oldu.

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