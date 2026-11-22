Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konyaspor ile deplasmanda oynadıkları Süper Lig mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Adalı, "Derbi için yabancı hakem talebiniz var mı?" sorusuna "Hayır yok. Bunu daha önceden de söyledim; Hakemlerimize güveniyorum. Bu biraz ayıp olur. 85 milyonluk Türkiye'de eğer genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip bu ligi düzgün bir hale getirmezsek birazcık ayıp olur. Ülke olarak bize ayıp olur. Yabancı hakem çözüm değil. Önemli olan her zaman söylüyorum; Niyetler iyi olsun. Gerisi hallolur diyorum" yanıtını verdi.