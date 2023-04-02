Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, son dakikalarda yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, üzüntüsünü anlatacak kelime bulamadığını belirtti.

"Ligin artık son düzlüğünde, son 10 hafta kala evimizde oynadığımız maçı mutlak kazanmak istiyorduk." diyerek açıklamalarına başlayan Uçar, şöyle konuştu:

"Konyaspor, ligin iyi takımlarından biri. Son haftalarda iyi oyunlar oynayıp Galatasaray maçı haricinde puanlar kaybettiler. Maça iyi başladık, net bir gol kaçırdık. Sonrasında oyun üstünlüğü Konya'da oldu ama net pozisyon üretmediler. Kısır geçen bir ilk yarı oldu. İkinci yarı agresif savunma yaptık, golü de bulduk. Oyuncuları değiştirerek direnci artırmayı hedefledik, kısmen artırdık ama belirli noktalarda da artıramadık. Maçın 75. dakikasında basit savunma hatasından golü yedik. Sonrasında rakibimiz değişikliklerle oyun kalitesini artırdı, biz bu kalite artışını sahaya yansıtamadık.

Biraz futbol şansıyla bulduğumuz ikinci gol sonrası 7 dakikalık uzatma kalmıştı. 6.40'a kadar direniyoruz, 6.40'ta yediğimiz travmatik bir gol... İç sahada bu şekilde travmatik puan kaybettiğimiz 4. ya da 5. maç, çok üzgünüm. Son 10 hafta kala elimizdeki maçı verdikten sonra kendi üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Normalde Konyaspor'dan alınan bir puan fena değil ama bu kadar yakınken puan vermek çok üzüyor. Sezon başından beri söylüyorum, direnmeye devam ediyoruz. Camiası, bütçesi, kalitesi belli olan bir takım. Herkese de bir direnç koyuyoruz, kalan 9 hafta oyuncularımla beraber direnmeye devam edeceğiz."

Ümraniyespor taraftarından bu zorlu süreçte destek beklediklerinin altını çizen Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sitemim de şu, oyuncularımla ben direniyorum, son 4 hafta hiç maç kaybetmemişiz, kendi evimizde oynuyoruz, kale arkasında seyirci sayısı 100. Ümraniye 750 bin nüfuslu bir yer. Bu takımı sahiplenin. Bu ilçeye aidiyet duyan, futbol sevgisi olan herkes bizi yalnız bırakıyor. Bu takım Recep Uçar'ın takımı değil. Ben bu ilçenin insanıyım, elimden geldiğince oyuncularımla beraber direnmeye devam edeceğim. Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig'de oynuyor, insanlar da bu bilinçle hareket etmeli. Bu şekilde sürerse belki 3-4 sene zarfında burada Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'u seyretmek yerine çok farklı takımları seyretmek zorunda kalabilirler. Bunu da Ümraniyeli olan herkese söylüyorum, sitemim olsun. Kalan 9 hafta 4 içeride, 5 deplasman maçımız var, henüz yarışın içindeyiz. Son maça kadar yarışın içinde olacağımızı düşünüyorum. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız."