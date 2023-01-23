Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kaybederken, teknik direktör Recep Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu. Uçar, "Yediğimiz golden önce kaç faul var bakalım. Bizim attığımız 2. golden önce de faul var, bu net. Ben kendi adıma da haksızlık istemem." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'da, teknik direktör Recep Uçar maçın ardından konuştu.

İşte o sözler:

Tansiyonun yükselmeme şansı yok. Biz öyle tramvatik maçlar oynuyoruz ki... Tüm teknik adamlara sorun, belki en nazik insanlardan biri benimdir. Ancak iki defa sarı kart gördüm. Abdulkadir Bitigen kötü maç yönetmiyor ancak ikinci yediğimiz golde kaç faul var bakalım.

Fenerbahçe'nin attığı golden önce iki tane faul vardı. Attığımız gole sevinirken Fenerbahçeliler 'Hocam faul var' diyorlardı. Ben de 'Sizin attığınız ikinci golde de 2 faul var' dedim ve haklı olduğumu söylediler.

Yediğimiz golden önce kaç faul var bakalım. Bizim attığımız 2. golden önce de faul var, bu net. Ben kendi adıma da haksızlık istemem.