Spor Toto Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir'den ayrılan deneyimli stoper Alexandru Epureanu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu'yu transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 8,5 sezon boyunca Başakşehir forması giyen Epureanu, sezonun kalan bölümünde Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de boy gösterecek.

Ara transferde Berke Özer ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Ümraniyespor, Epureanu'yla birlikte 3. takviyesini yapmış oldu.