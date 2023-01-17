Ümraniyespor Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etti!

Süper Lig ekibi Ümraniyespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Ümraniyespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.