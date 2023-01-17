Süper Lig ekibi Ümraniyespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Hoş Geldin Sekidika! ❤️🤍— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 17, 2023
Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/TOf6N3oM77