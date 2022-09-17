Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Kasımpaşa maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.