Semih Kaya Ümraniyespor yolunda

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Semih Kaya ile anlaşmak üzere. İstanbul ekibi Semih Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ümraniyespor Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 15:15