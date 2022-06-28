Semih Kaya Ümraniyespor yolunda
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Semih Kaya ile anlaşmak üzere. İstanbul ekibi Semih Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Ümraniyespor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.06.2022- 15:15
Takvim'de yer alan habere göre bonservisi elinde olan Semih'in 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kariyerine Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, daha sonra Galatasaray altyapısına geçti.
Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar forma giyen tecrübeli stoper, geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor'da, ikinci yarısını ise Galatasaray'da geçirmişti.