Letonya-Ermenistan maçı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'un son hafta programında futbolseverlerin gündeminde. Letonya Ermenistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başladı ve nerede oynanıyor? Takımların gruptaki konumu ve önceki karşılaşmaları merak ediliyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Letonya ile Ermenistan arasında oynanan karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. C Ligi 2. Grup'un son haftasında iki milli takım, turnuvaya puanla veda etmek için mücadele ediyor. Letonya-Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta başladı? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

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LETONYA-ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya-Ermenistan maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'un altıncı hafta karşılaşması, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Skonto Stadı'nda oynanıyor.

LETONYA-ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Letonya-Ermenistan karşılaşmasının Türkiye'deki canlı yayın kanalı resmî yayın akışlarından doğrulanamadı. Bazı yayın rehberlerinde farklı platformların isimleri geçmesine rağmen TRT Spor'un 15 Kasım programında bu maça yer verilmiyor. Bu nedenle kesinleşmiş bir Türkiye yayıncısı belirtilemiyor.

LETONYA-ERMENİSTAN MAÇI ÖNCESİ C2 GRUBUNDA PUAN DURUMU

Letonya, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk beş karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Bir beraberlik ve dört mağlubiyet alan Baltık temsilcisi, 1 puanla grubun son sırasında bulunuyordu.

Ermenistan ise beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle 5 puan topladı. UEFA'nın grup değerlendirmesine göre Ermenistan üçüncülüğü, Letonya ise dördüncülüğü son hafta öncesinde garantiledi. Her iki milli takım da gelecek sezonda C Ligi'nde mücadele edecek.