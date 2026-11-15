Kıbrıs ile Karadağ, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının kapanış maçında buluşuyor. Kıbrıs Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta başladı? Karşılaşmanın oynandığı stat, gruptaki son durum ve iki takımın önceki maçlarından notlar gündemde.

UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs ile Karadağ arasında oynanan karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. C Ligi 2. Grup'taki altıncı hafta müsabakasında ev sahibi Kıbrıs, liderliği garantileyen Karadağ'ı ağırlıyor. Peki, Kıbrıs-Karadağ maçı saat kaçta başladı? Hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler...

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KIBRIS-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kıbrıs-Karadağ maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'un altıncı hafta karşılaşmasına Limassol'daki Alphamega Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

GRUPTA PUAN DURUMU

Karadağ, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı. Böylece son maçın sonucundan bağımsız olarak grubun ilk sırasında yer almayı ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Kıbrıs ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilginin ardından 8 puana ulaştı. Ev sahibi takım, grubun ikinci basamağında kalmayı garantileyerek B/C Ligi play-off karşılaşmalarında mücadele etme hakkı kazandı.