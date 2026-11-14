Portekiz-Danimarka CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi maçını A Haber'den İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz sahasında Danimarka'yı ağırlıyor.. A Haber'den canlı yayınlanan Portekiz-Danimarka maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Portekiz ile Danimarka arasında oynanan karşılaşmayla devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta dörtte dört yaparak liderliğe yerleşen Portekiz, en yakın takipçisi Danimarka'yı konuk ediyor.

Portekiz - Danimarka maçını canlı izlemek için tıklayınız...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Portekiz: D. Costa, A. Costa, Veiga, Dias, Dalot, Vítinha, Neves, Félix, Fernandes, Neto, Ramos



Danimarka: Hermansen, Maehle, Provstgaard, Andersen, Bah, Højbjerg, Hjulmand, Damsgaard, Isaksen, Højlund, Daramy

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANIYOR?

Portekiz - Danimarka maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. hafta mücadelesi, Portekiz'in Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga'da oynanıyor.

Ev sahibi Portekiz, ilk dört karşılaşmasını kazanarak 12 puan topladı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Danimarka ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor ve üst tur hedefi doğrultusunda kritik bir deplasmana çıkıyor.

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz - Danimarka karşılaşması, Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Futbolseverler mücadeleyi A Haber'in televizyon yayını üzerinden takip edebilir.

Karşılaşma, Turkuvaz Medya'nın UEFA Uluslar Ligi yayın programında yer alıyor. A Haber'in resmî yayın akışında da Portekiz - Danimarka mücadelesi saat 22.45 için duyuruldu.

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Portekiz, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçında 4 galibiyet elde etti. Rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-yeşilliler, kalesinde 4 gol gördü ve 12 puanla A4 Grubu'nun zirvesine yerleşti.

Danimarka ise aynı süreçte 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 6 puanla ikinci sırada bulunan konuk ekip, özellikle Galler ve Norveç'in de yer aldığı grupta ilk iki sıradaki konumunu korumayı hedefliyor.

Portekiz ile Danimarka arasında 1 Ekim 2026 tarihinde Kopenhag'da oynanan ilk karşılaşmayı Portekiz 4-2 kazandı. O mücadelede rakip fileleri havalandıran Gonçalo Ramos ve João Félix, dört haftalık süreçte üçer gole ulaşarak takımlarının hücum performansında önemli rol üstlendi.

Danimarka cephesinde ise Rasmus Højlund öne çıkıyor. İlk dört haftada üç gol kaydeden golcü futbolcu, Galler deplasmanındaki galibiyette de belirleyici isim olmuştu.