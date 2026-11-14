UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda-Ukrayna karşılaşması için geri sayım sürüyor. B2 Grubu'nun namağlup lideri ile üst sıralara tırmanmak isteyen Ukrayna arasındaki randevuda gözler maçın yayın ekranına ve sahaya çıkacak kadrolara çevrildi. İşte maç öncesi merak edilenler...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Kuzey İrlanda-Ukrayna karşılaşmasıyla devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta liderlik mücadelesi veren Kuzey İrlanda, taraftarı önünde Ukrayna'yı konuk edecek. İlk dört maçında yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi ekip, gruptaki avantajını korumak isterken Ukrayna deplasmanda kritik puanlar arayacak. Peki, Kuzey İrlanda-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

KUZEY İRLANDA-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nun 5. hafta karşılaşması, Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki Windsor Park Stadı'nda oynanacak.

Ev sahibi ekip, grup liderliğini sürdürmek için Ukrayna karşısında galibiyet hedefliyor. Konuk Ukrayna ise üst sıralara yaklaşmak ve son haftaya daha avantajlı girmek amacıyla sahaya çıkacak.

KUZEY İRLANDA-UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçı, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, platformun 14 Kasım Cumartesi gününe ait resmî yayın programında saat 22.45'te yer alıyor.

Futbolseverler mücadeleyi S Sport Plu'ın dijital yayın hizmetinden takip edebilecek. Yayına erişim için platformun üyelik ve izleme seçenekleri kullanılabiliyor.

KUZEY İRLANDA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ VE B2 GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

Kuzey İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nda geride kalan dört karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 8 puanla ilk sırada bulunan ekip, bu süreçte 4 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Grupta Macaristan 7 puanla ikinci, Ukrayna 4 puanla üçüncü ve Gürcistan 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Kuzey İrlanda'nın Ukrayna karşısında kazanması, son hafta öncesinde puanını 11'e çıkarmasını sağlayacak.