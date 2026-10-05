Güney Kıbrıs, Letonya karşısında 90+4'te güldü!
UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs, Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Güney Kıbrıs ile Letonya karşı karşıya geldi.
Neo GSP Stadyumu'nda oynanan mücadelede Güney Kıbrıs, Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
Letonya'nın golünü 57. dakikada Eduards Dašķevičs kaydederken, Güney Kıbrıs'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Giannis Kosti ve 90+4. dakikada Marcus Edwards attı.
Bu sonuçla birlikte Güney Kıbrıs, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta 4 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti. Letonya ise 1 puanda kaldı.
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