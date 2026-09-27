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Sırbistan-Hollanda maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

Sırbistan ile Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta kritik bir mücadele için sahaya çıktı. A Spor'dan canı yayınlanan Sırbistan-Hollanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Sırbistan-Hollanda maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

Sırbistan-Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde günün öne çıkan karşılaşmalarından biri Sırbistan ile Hollanda arasında oynanıyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, 27 Eylül 2026 Pazar günü kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayan ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maç Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te oynanıyor. Sırbistan-Hollanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Sırbistan: Savic, Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Stankovic, Milinkovic-Savic, Joveljic

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, Veerman, Reijnders, Summerville, Gakpo, Meerdink

GOL | Sırbistan 0-1 Hollanda
GOL | Sırbistan 1-1 Hollanda
GOL | Sırbistan 1-2 Hollanda

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan-Hollanda maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanıyor.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 19.00'da başladı.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SIRBİSTAN-HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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