Sırbistan-Hollanda maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi
Sırbistan ile Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta kritik bir mücadele için sahaya çıktı. A Spor'dan canı yayınlanan Sırbistan-Hollanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Sırbistan-Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Uluslar Ligi'nde günün öne çıkan karşılaşmalarından biri Sırbistan ile Hollanda arasında oynanıyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, 27 Eylül 2026 Pazar günü kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayan ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maç Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te oynanıyor. Sırbistan-Hollanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Sırbistan: Savic, Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Stankovic, Milinkovic-Savic, Joveljic
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, Veerman, Reijnders, Summerville, Gakpo, Meerdink
SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Sırbistan-Hollanda maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanıyor.
SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 19.00'da başladı.
SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.