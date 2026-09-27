İrlanda deplasmanda İsral'i darmadağın etti!
UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda, deplasmanda İsrail'i farklı mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar B Ligi Grup 3 ikinci maçında İrlanda deplasmanda İsrail'i ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Troy Parrott, 16. dakikada Adam Idah ve 25. dakikada Jack Moylan kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 3'e çıkaran İrlanda averajla 2. sıraya yükseldi.
2 maçın sonunda puanla tanışamayan İsrail ise grubun dibine demir attı.
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