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İrlanda deplasmanda İsral'i darmadağın etti!

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda, deplasmanda İsrail'i farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
İrlanda deplasmanda İsral'i darmadağın etti!

UEFA Uluslar B Ligi Grup 3 ikinci maçında İrlanda deplasmanda İsrail'i ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Troy Parrott, 16. dakikada Adam Idah ve 25. dakikada Jack Moylan kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 3'e çıkaran İrlanda averajla 2. sıraya yükseldi.

2 maçın sonunda puanla tanışamayan İsrail ise grubun dibine demir attı.

İrlanda Milli Takımı'ndan İsrail'e protesto!

#İrlanda #İsrail #UEFA Uluslar Ligi #Troy Parrott
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