Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel'den Leandro Trossard açıklaması

Beşiktaş'ın yıldızı Leandro Trossard, sakatlığının ardından Belçika Milli Takımı'nın antrenmanına katıldı. Yıldız oyuncunun Fransa maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Leandro Trossard'ın sakatlığıyla ilgili Belçika Milli Takımı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Sakatlığının ardından milli takım kampında çalışmalarını sürdüren Belçikalı futbolcu, takımın öğleden sonraki antrenmanında yer aldı. Belçika'nın gerçekleştirdiği çalışmaya tüm futbolcular katılırken, İtalya'da takımdan ayrı kalan Trossard ve Mike Penders da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Trossard'ın yeniden antrenmana çıkması Beşiktaş cephesinde olumlu karşılanırken, yıldız futbolcunun Fransa karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, oyuncuların son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trossard ve Penders, Fransa maçına yetişemeyecek. Bunun dışında İtalya maçındaki kadromuzla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.