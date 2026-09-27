Almanya-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta? A Haber canlı izle
Almanya - Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak karşılaşma 27 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadele Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler ayrıca maçın yayın bilgilerini ve karşılaşmaya dair son gelişmeleri araştırıyor. İşte Almanya - Yunanistan maçı canlı yayın bilgileri, saat ve kanal detayları.
Almanya - Yunanistan maçını takip etmek için tıklayınız...
UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya ile Yunanistan, 27 Eylül 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde "Almanya - Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Almanya - Yunanistan maçı canlı izle" aramalarını yoğunlaştırdı. İki ülke milli takımları bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bundesliga'nın maç öncesi verilerine göre Almanya bu karşılaşmaların 7'sini kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın rakibine karşı mağlubiyeti bulunmuyor. İki takım arasındaki son karşılaşma ise Haziran 2024'te oynandı ve Almanya sahadan 2-1 galip ayrıldı.
ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Almanya - Yunanistan maçı 27 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya - Yunanistan maçının Türkiye yayıncısı A Haber olacak.
ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE
Almanya - Yunanistan karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanacak.
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