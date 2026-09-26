Finlandiya San Marino'yu 7 golle geçti!
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya deplasmanda San Marino'yu farklı mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya deplasmanda San Marino'yu 7-0'lık skorla mağlup etti.
Finlandiya'ya galibiyeti getiren golleri 5, 79 ve 88. dakikalarda Joel Pohjanpalo, 14. dakikada Adrian Svanback, 33. dakikada Benjamin Kallman ve 50. ve 55. dakikalarda Leo Walta kaydetti.
Bu galibiyetle Finlandiye gruba 3 puanla başlarken, San Marino ise 0 puanda kaldı.