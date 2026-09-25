Yunanistan deplasmanda Sırbistan'ı mağlup etti!
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında Yunanistan deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında Sırbistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi konuk ekip Yunanistan 2-1'lik skorla kazandı. Yunanistan'ın golleri 74. dakikada Christos Tzolis ve 90. dakikada Anastasios Douvikas kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golünü 4. dakikada Andrija Zivkovic kaydetti.
Yunanistan puanını 3 yaparken, Sırbistan puanla tanışamadı.