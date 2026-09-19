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Taulant Seferi Arnavutluk Milli Takımı'na davet edildi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor’un Arnavut golcüsü Taulant Seferi, milli takıma çağrıldı.

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Taulant Seferi Arnavutluk Milli Takımı'na davet edildi!

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki santrfor Taulant Seferi, Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

İç Anadolu ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Taulant Seferi, Arnavutluk A Millî Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için millî takım kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuz, 21 Eylül – 6 Ekim 2026 tarihleri arasında millî takım kampında yer alacak; bu süreçte Arnavutluk'un Belarus, San Marino ve Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapabilecektir. Futbolcumuz Taulant Seferi'yi tebrik ediyor, Arnavutluk A Millî Takımı forması altında başarılar diliyoruz

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