A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! İlk kez çağırıldılar

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta mücadele edeceği 2026/27 sezonu öncesi aday kadro açıklandı. Vincenzo Montella’nın belirlediği 33 kişilik listede deneyimli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da yer aldı. İşte Ay-yıldızlıların aday kadrosu...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda 33 futbolcu yer aldı. Kadroda Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen isimlerin yanı sıra genç oyuncular da dikkat çekti.

İŞTE ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Orta Saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakhri, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

İLK KEZ DAVET ALAN FUTBOLCULAR

Bu isimlerden Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.