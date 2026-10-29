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Kasımpaşa-Çorluspor 1947 maçı saat kaçta, hangi kanalda? | A Spor

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kasımpaşa, Çorluspor 1947'yi konuk edecek. 29 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 12:49 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 12:56

Kasımpaşa - Çorluspor 1947 maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı sürüyor. Kasımpaşa ile Çorluspor 1947, kupada bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Kasımpaşa - Çorluspor 1947 mücadelesi, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HANGİ GÜN?

Maç, 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşmaya İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI CANLI İZLE (TIKLA-TAKİP ET)

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