Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği ile Karaköprü Belediyespor, kupada üst tura yükselmek için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya Ankara'daki Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadelenin başlama saati ve yayın kanalı, karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor maçı 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 15.30'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

KUPADA TUR MÜCADELESİ

Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı karşılaşmada Karaköprü Belediyespor'u geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Başkent ekibi, ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor.

Karaköprü Belediyespor da Ankara deplasmanında tur için mücadele edecek. Eleme turunda alınacak sonuç, iki takımın kupadaki yolunu belirleyecek. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte gözler Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleye çevrilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR CANLI İZLE