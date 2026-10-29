Gençlerbirliği - Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. eleme turunda Gençlerbirliği ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Gökhan, Arda, Muhammet, Yiğit, Abdürrahim, Etebo, Oğulcan, Niasse, Traore, Tiago, Mendes.

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Mustafa, Süleyman, Metin, Ali, Furkan, Muhammed, Tugay, Yavuz, Yusuf, Yavuz, Muhammet Furkan.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?



Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanıyor

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?



Mücadele saat 15.30'da başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KUPADA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI:

29 Ekim Perşembe:

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

İŞTE MAÇIN GOLÜ: