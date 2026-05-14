Türkiye Kupası'nda "Kupada Final Heyecanı" dorukta! Konyaspor ile Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sezonun en büyük kupalarından biri için sahaya çıkıyor. 14 Mayıs 2026 itibarıyla taraftarlar bilet satışlarını sorgulamaya başladı. Konyaspor - Trabzonspor final maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ZTK FİNAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Ziraat Türkiye Kupası final biletleri henüz satışa çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bilet satış tarihleri ve fiyatları açıklanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Final mücadelesi Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

ZTK FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.