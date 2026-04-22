Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon unvanıyla yoluna devam eden Galatasaray, yarı final bileti için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un önderliğinde pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini düşünerek bu maçta moral bulmak isteyen Cimbom mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kupa serüveninde B Grubu'nu başarıyla geçerek çeyrek finale adını yazdıran Natura Dünyası Gençlerbirliği ise bir yandan ligde kalma mücadelesi verirken kupa maçlarında da dirençli bir görüntü çiziyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Lang, Nhaga, Kaan, Ahmed, Eren, Sane, Lemina, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamındaki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanıyor.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ve kaybedenin kupa hayallerine veda edeceği mücadele saat 20.30'da başladı.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamındaki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, bu kritik maçı futbolseverlerle şifresiz buluşturuyor.

GALATASARAY-MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Aksu oldu. Aksu'nun yadımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Aksoy üstleniyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu otururken AVAR hakemi görevini ise Mehmet Salim Mazlum yerine getiriyor.

CİMBOM 5'TE 5 YAPTI

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.

KUPADA 10 MAÇTIR FİRE VERMİYOR

G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Bundan sonra sahaya çıktığı 10 maçın 8'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı.