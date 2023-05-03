Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! (Sivas FB canlı yayın) Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çal��yor.



SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Sivasspor: Muhammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Gradel, Saiz, Caicedo



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro

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SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

KUPADA 6. RANDEVU

Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor'u 4-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur'da Erokspor'u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.