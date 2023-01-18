Ankaragücü Beşiktaş maçı CANLI İZLE | ASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Ankaragücü - Beşiktaş maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 18.01.2023 17:30 Güncelleme: 18.01.2023 17:44

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Siyah-beyazlılarda hedef Ankara deplasmanından galip gelerek kupada çeyrek finale kalmak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, N'Koudou, Muleka

ANKARAGÜCÜ İLE KUPADA 15. RANDEVU

İki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 9'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan son mücadelede Kara Kartal, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

SARPER BARIŞ SAKA DÜDÜK ÇALIYOR

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayan müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemiyse Turgut Doman.

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