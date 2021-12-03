SPOR HABERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği kupada, kura heyecanı yine A Spor'da yaşanacak. 5. turda geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.