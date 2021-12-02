Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Yeni Malatyaspor sahasında Akhisar'ı konuk etti. Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadeleyi uzatmalar sonucu 2-1 kazanan Yeni Malatyaspor üst tura adını yazdırdı. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 95. dakikada Benjamin Tetteh 114. dakikada Osman Haqi, 120+2. dakikada Mounir Chouiar kaydetti. Akhisar'ın tek golünü 11. dakikada penaltıdan Cihat Çelik attı.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller 95. dakikada Benjamin Tetteh, 114. dakikada Osman Haqi ve 120+4. dakikada Mounir Chouiar kaydetti. Akhisar'ın tek golünü 11. dakikada penaltıdan Cihat Çelik attı.