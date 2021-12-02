Yeni Malatyaspor-Akhisar: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Yeni Malatyaspor ile Akhisar kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çaldı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda bulduğu gollerle müsabakayı 3-1 kazanan Yeni Malatyaspor tur atlayan taraf oldu.

Giriş: 02.12.2021 17:37 Güncelleme: 02.12.2021 18:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Yeni Malatyaspor sahasında Akhisar'ı konuk etti. Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadeleyi uzatmalar sonucu 2-1 kazanan Yeni Malatyaspor üst tura adını yazdırdı. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 95. dakikada Benjamin Tetteh 114. dakikada Osman Haqi, 120+2. dakikada Mounir Chouiar kaydetti. Akhisar'ın tek golünü 11. dakikada penaltıdan Cihat Çelik attı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller 95. dakikada Benjamin Tetteh, 114. dakikada Osman Haqi ve 120+4. dakikada Mounir Chouiar kaydetti. Akhisar'ın tek golünü 11. dakikada penaltıdan Cihat Çelik attı.

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