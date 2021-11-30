Kasımpaşa-Alanya Kestelspor: 5-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'u konuk etti. Mücadele Kasımpaşa'nın 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Giriş: 30.11.2021 14:49 Güncelleme: 30.11.2021 19:17

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı.

Mücadelede tur biletinin sahibi 5-0'lık skorla ev sahibi ekip Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa'nın golleri Ahmet Engin, V. Eysseric, K. Varga, Tarkan Serbest (pen.) ve M. Ben Ouannes kaydetti.

Bu skorla Kasımpaşa adını 5. tura yazdıran taraf olmayı başardı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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