Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan bilgilendirmeye göre, 4. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Giriş: 29.11.2021 12:04

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969: Şevket Teker

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe

15.00 Altay-Manisa FK: Sarper Barış Saka

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor: Bahattin Şimşek

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970: Tarık Güldal

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer: Burak Pakkan

15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor: Yasin Kol

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor: Can Cengiz

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor: Volkan Bayarslan



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