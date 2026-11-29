Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavili takımda Batagov, Folcarelli, Aral Şimşir ve Franculino Dju listede yer almadı. Ruslan Malinovskyi ise kadroda yer aldı.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluştu:

1. Andre Onana

2. Ahmet Doğan Yıldırım

3. Onuralp Çevikkan

4. Stefan Savic

5. Cenk Özkacar

6. Samet Akaydin

7. Chibuike Nwaiwu

8. Mustafa Eskihellaç

9. Sidny Lopes Cabral

10. Wagner Pina

11. Fabinho

12. Ruslan Malinovskyi

13. Melih Kabasakal

14. Ozan Tufan

15. Ernest Muçi

16. Metehan Mimaroğlu

17. Mohamed Salah

18. Noah Saviolo

19. Cihan Çanak

20. Umut Nayir

21. Ali Habeşoğlu

22. Paul Onuachu