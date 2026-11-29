Trabzonspor'un İzmir kafilesi açıklandı! İşte eksik isimler
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavili takımda Batagov, Folcarelli, Aral Şimşir ve Franculino Dju listede yer almadı. Ruslan Malinovskyi ise kadroda yer aldı.
Buna göre kafile şu futbolculardan oluştu:
1. Andre Onana
2. Ahmet Doğan Yıldırım
3. Onuralp Çevikkan
4. Stefan Savic
5. Cenk Özkacar
6. Samet Akaydin
7. Chibuike Nwaiwu
8. Mustafa Eskihellaç
9. Sidny Lopes Cabral
10. Wagner Pina
11. Fabinho
12. Ruslan Malinovskyi
13. Melih Kabasakal
14. Ozan Tufan
15. Ernest Muçi
16. Metehan Mimaroğlu
17. Mohamed Salah
18. Noah Saviolo
19. Cihan Çanak
20. Umut Nayir
21. Ali Habeşoğlu
22. Paul Onuachu