Spor yazarları CSKA Sofya-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında karşılaştığı CSKA Sofya'yı duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Spor yazarları bordo-mavili ekibin galibiyetini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)