Trabzonspor'un Sofya kafilesi açıklandı!
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'ya konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. İşte o isimler...
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, 26 Kasım Perşembe günü CSKA Sofya'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekibin kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ernest Muçi yer almadı.
İŞTE O İSİMLER
1. Andre Onana
2. Ahmet Doğan Yıldırım
3. Onuralp Çevikkan
4. Chibuike Nwaiwu
5. Cenk Özkacar
6. Samet Akaydin
7. Sidny Lopes Cabral
8. Mustafa Eskihellaç
9. Wagner Pina
10. Fabinho
11. Melih Kabasakal
12. Batista Mendy
13. Benjamin Bouchouari
14. Ozan Tufan
15. Mohamed Salah
16. Noah Saviolo
17. Paul Onuachu
18. Oğuzhan Ertem
19. Yiğithan Çubukcu
20. Mustafa Kuzey Akçay