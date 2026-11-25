UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan'da oynanacak maç öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI:

Yarın taraftarımızdan yoksun olacağız. Bu konuda yapabilecek bir şey yok ama iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibin hocasını da tanıyorum ve maçın güzel geçeceğini düşünüyorum.

💬 "Güzel bir stadyum, iyi bir atmosfer. Güzel bir maç olacak." 🎙️ Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 💬 "Rakibin hocasıyla birbirimizi tanıyoruz. İyi bir maç olacak." https://t.co/pz8yBs5obL — AA SPOR (@aa_spor) November 25, 2026

Geçmişte Bulgaristan'da çalışmamın yarınki maç açısından bir avantaj yaratacağını düşünmüyorum. Hem Bulgaristan'daki hem de Türkiye'deki yerel lig maçlarıyla Avrupa maçları farklı oluyor. Ben buradayken stadyumlarda çok büyülü bir atmosfer görememiştik fakat yarınki atmosferin iyi olacağını düşünüyorum.

💬 "Yerel ligler ile Avrupa maçları arasında fark var." 🎙️ Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 💬 "Ben buradayken stadyumlarda önemli atmosferler görmemiştim ama sanıyorum yarın iyi bir atmosferde oynayacağız." https://t.co/OVMhw1iQVi — AA SPOR (@aa_spor) November 25, 2026

CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol'un beni tanıması gayet doğal. Geçmişte ikimiz de Samsunspor'da görev yapmıştık ve ikimiz de Almanız. İyi bir takım ruhu inşaa etmeye çalışıyor. Her ikili mücadeleyi kazanmayı amaçlayan, mücadele ruhu yüksek takımlar oluşturuyor. Rakibimizin bizim kadar puana ihtiyacı var. Bizden ziyade daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirim. Şunu da değerlendirebiliriz; Ludogorets'ten ayrıldığımda, takım şampiyonluk mücadelesi veriyordu. CSKA Sofya da aynı yarışın içerisinde olacaktır.

💬 "Markus Gisdol ile karşılaşmayı dört gözle bekliyorum." 🎙️ Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 💬 "Yazın kendisiyle Türkiye'de tatilde karşılaşmıştık. Konferans Ligi'nde bizden daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz." https://t.co/ObbdwJqiVe — AA SPOR (@aa_spor) November 25, 2026

Belki Freibrug maçında iyi bir ilk yarı koyamadık ama ikinci yarı gayet iyiydik. İlk 8 hedefimiz için önümüzdeki üç maçtan da iyi sonuçla ayrılmalıyız.