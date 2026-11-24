Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Bordo-mavililer, ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Trabzonspor, CSKA Sofya karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın saat 19.00'da maçın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadyumu'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.