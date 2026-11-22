Thomas Reis: Bu tarz maçlar zor olur!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Bordo-mavili ekipte maç öncesi Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekipte maç öncesi Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu
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İŞTE REIS'IN AÇIKLAMALARI
"Eyüpspor maçının kağıt üzerinde kolay geçeceği düşünülebilir ama en zor maçlar bu tarz maçlar olur. Bu zor maçta hedefimiz 3 puan almak."
"Önümüzde 90 dakika var ve bu 90 dakika içerisinde en iyi çözümleri bulmaya çalışacağız."