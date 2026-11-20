Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Paul Onuachu ve lig listesine yazılmayan Batista Mendy için harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların, devre arasındaki transfer döneminde bu oyuncular için bordo-mavili ekiple masaya oturacağı öğrenildi.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, ara transfer dönemi öncesi takviye yapacağı bölgeleri belirleyen Trabzonspor'da ayrılık ihtimali de gündeme geldi.

Bordo-mavili takımda forma giyen Paul Onuachu ve Batista Mendy için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Samsunspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz temsilcisi, sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla mücadele edebilmek adına rotasını Trabzonspor'a çevirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Paul Onuachu ve Batista Mendy'yi kadrosuna katmak için bordo-mavili yönetimle görüşmeye hazırlanıyor.

İKİ YILDIZ İÇİN MASAYA OTURACAKLAR

Samsunspor'un transfer planlamasında iki önemli bölge ön plana çıkıyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, hücum hattı için Paul Onuachu'yu, orta saha için ise Batista Mendy'yi düşünüyor.

ONUACHU'NUN 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Nijeryalı santrforun Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Samsunspor, deneyimli golcüyü kadrosuna katarak hücum gücünü artırmayı hedefliyor.

MENDY'NİN KONTRATI BİTİYOR

Bordo-mavili takımda forma giyen Batista Mendy de kırmızı-beyazlıların listesinde yer alıyor. Fransız futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer sürecinde dikkat çeken ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.

SON KARAR TRABZONSPOR'DA

Samsunspor yönetiminin kısa süre içerisinde Trabzonspor ile masaya oturarak iki futbolcunun transfer şartlarını görüşmesi bekleniyor. Onuachu ve Mendy'nin geleceğine ilişkin son kararı ise yapılacak temasların ardından bordo-mavili yönetim verecek.