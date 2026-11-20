Trabzonspor Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.