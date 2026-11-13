Salah 2 golle yıldızlaştı Mısır farklı kazandı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 3. haftasında Malavi'yi farklı geçerken, Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah maça damga vurdu. İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 3. haftasında Mısır sahasında Malavi'yi 5-0 mağlup etti. Trabzonspor'un süper yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmaya damga vurdu. Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Maher, Marmoush ve Hany'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan ev sahibinde son sözü bordo-mavili oyuncu söyledi. Salah, 84 ve 90+5. dakikalarda ağları sarsarak skoru belirledi.