Trabzonspor'un Alanya kafilesi açıklandı! İşte eksik isimler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu.
İŞTE FIRTINA'NIN KAMP KADROSU: