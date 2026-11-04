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Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor!

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi:
Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor!

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

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#UEFA Konferans Ligi #Freiburg #Trabzonspor #Thomas Reis
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