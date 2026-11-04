Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor!
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER