Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Thomas Reis yönetiminde üst üste galibiyetler alarak çıkışını sürdüren bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem ligdeki serisini hem de Papara Park'taki galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. İşte iki takımın mücadele öncesindeki muhtemel 11'leri...

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde dört ve Avrupa'da iki maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek seriyi beşe taşımak istiyor. Fırtına, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi. Ligde sekizinci sezonunu geçiren Gaziantep ile 15. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bugüne dek iki takım arasında ligde oynanan 14 maçın dokuzunu Trabzonspor kazandı, beş karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

HÜCUMDA ÜRETKEN BİR TAKIM

Papara Park'ta bu sezon rakiplerine geçit vermeyen Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Beşiktaş'ı sahasında mağlup eden bordo-mavililer, Gaziantep FK engelini de aşarsa evindeki ilk beş maçını kazanmış olacak. Karadeniz devi, bu başarıyı daha önce 1991-92 ve 2000-01 ve 2024-25 sezonlarında göstermişti. Trabzonspor, evindeki dört maçta 13 gol atarken kalesinde yalnızca bir gol gördü. Fırtına, ayrıca teknik direktör Reis ile elde ettiği muhteşem seriyi devam ettirmenin planlarını yapıyor. Son derece üretken bir hücum hattına sahip olan Karadeniz devi, şu ana kadar 22 kez fileleri sarstı. Bu gollerinden büyük bölümünü Reis ile buldu. / Yunus Emre Sel

SAHASINDA BİR PUAN VERDİ

Bordo-mavililer, Gaziantep karşısında sahasında yedi maçta 6 galibiyet, bir beraberlik elde etti. Fırtına, 2019-20'de 4-1, 2020-21'de 1-0, 2021-22'de 3-0, 2022-23'te 3-2, 2023-24'te 4-2, 2024-25'te 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken geçen sezon 1-1 berabere kaldı. Bu maçlarda 19 gol atarken sekiz gol yedi.

DEPLASMAN MAÇLARI

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Dış sahada 4 gol yiyen bordo-mavililer, 10 gol atmayı başardı.

YEDİ EKSİK BULUNUYOR

Karadeniz devinde Gaziantep FK maçı öncesinde birçok sakat var. Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan bugün forma giyemeyecek.

ONUACHU VE SAVİOLO GÖREVE

Sakatlığını atlatan forvet Onuachu ile hücumun bir diğer etkili silahı Saviolo, eksiklerin yokluğunda takımın en büyük kozları olacak. Sakatlığı nedeniyle bazı antrenmanları kaçıran Pina'nın ise maça 11'de başlaması bekleniyor.

SALAH'IN GÖZÜ G.ANTEP'TE

Muhammed Salah'ın iç saha performansı öne çıkıyor. 34 yaşındaki sağ kanat, Papara Park'ta oynanan Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının yanı sıra Konferans Ligi'ndeki Hearts karşılaşmasında da gol attı. Ligde sekiz gol kaydeden Mısırlı yıldız, iç sahada yedi gol ve iki asistlik katkı sağladı. Deplasmanda ise bir gol ve bir asist üreten Salah, Gaziantep FK karşısında da gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

GOL KRALLIĞI HEDEFİ

Kariyerinde Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool gibi kulüplerin formasını giyen Salah, Premier Lig'de kazandığı gol krallıklarıyla adından söz ettirdi. Mısırlı yıldız, Trabzonspor'da da benzer bir başarıya ulaşmayı hedefliyor.

1.8'DEN 3.25'E ÇIKTI

Sezonun ilk 5 haftasında maç başına 1,8 gol ortalamasıyla oynayan Fırtına, Reis ile bu ortalamayı 3,25'e yükseltti. Trabzonspor'un ligdeki gol ortalaması, Alman teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte yaklaşık yüzde 81 oranında artış gösterdi.

REİS İLE 13 GOL ATTI

Karadeniz devi, ligde dokuz haftada toplam 22 gol kaydetti. Sezonun ilk beş haftasında fileleri dokuz kez havalandıran bordo-mavililer, Reis ile dört lig maçında 13 gol attı. Böylece takımın ligdeki 22 golünün yüzde 59.1'i Alman teknik adam ile geldi.

BEŞ GOL YEDİ

Fırtına, hücumdaki üretkenliğin yanında savunmada sağlam bir görüntü verdi. Trabzonspor, Reis ile oynadığı altı maçta beş gol yedi ve dört karşılaşmada kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer, golleri yalnızca KuPS ve Rize karşısında gördü.

16 YIL SONRA EN SKORER DÖNEM

Süper Lig'in ilk dokuz haftasında 22 gol kaydeden bordo-mavililer, 23 gol atan Fenerbahçe'nin ardından en fazla gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor. 2010-11 sezonunda ilk dokuz haftada 23 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon attığı 22 gol ile son 16 sezon içinde en golcü dönemine ulaştı.

ZORLU VİRAJ: KASIM AYI

Bordo-mavili takım, kasım ayında Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoğun bir maç programıyla karşı karşıya kalacak. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, ay boyunca 6 resmi karşılaşmada mücadele edecek.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Bacuna, Efe, Sylla, Kerim, Camara, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Stewart.