Stefan Savic'ten Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalar: Serinin bozulmaması önemli!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Stefan Savic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Stefan Savic, maçın ardından konuştu.

Deneyimli savunma oyuncusu, "Bizim için kazanmak ve devam edebilmek önemliydi. Rakibimiz de güçlüydü. Kontra atağı iyi oynayan bir takım vardı karşımızda. Önemli olan rakibi açabilmekti. Galibiyet serisinin devam etmesi çok önemli. Bu bize öz güven de katıyor. Umarım bunu sürdürürüz. Kornerleri çok çalışıyoruz. Çünkü maçın kaderini değiştiren şeyler. Attığım golle rakibi açtık ve maçın kaderini değiştirdik. Bizim için duran toplar çok önemli ve bunları olabildiğince efektif şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.