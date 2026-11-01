Ernest Muçi: Galibiyet serisini sürdürmeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 2-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'da Ernest Muçi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ernest Muçi, Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyet serilerine devam etmeleri gerektiğini belirten Ernest Muçi şunları söyledi:

"Bu tür maçlar mental olarak zordur. İlk golü bulmak kolay değildir. Çünkü rakip katı savunma yapar. Ancak, bu tür maçlar bizi zirveye taşır. Kazandığımız için çok mutluyuz. Milli ara öncesi iki maç daha var. O maçları kazanmalıyız ve seriyi devam ettirmeliyiz.

Cabral'a top geldi, o da şut denemek istedi, sonrasında şutu bloklandı, top tekrar Noah'a geldi, o bana oynadı. Bir orta yapmayı düşündüm ama mesafe olduğunu görünce şut atmak istedim. Bu tür goller önemlidir, benim için çok anlamlı ama önemli olan kazanabilmek.

Bu sezonun kazanımları arasında geçen sezondan elde ettiğim tecrübeler var. Büyük oyuncularla oynuyorum, onlardan bir şeyler öğreniyorum. Benim için en önemli olan şey kafayı kaldırmadan çalışmaya devam etmek. Sonrasında goller ve sonuçlar gelecektir."